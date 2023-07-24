Узнать больше

Зеленский назвал «неевропейским» запрет на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимым и «неевропейским» возможное продление ограничений в странах ЕС на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября.
Зеленский назвал «неевропейским» запрет на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС
  • AP

«Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.

Польский премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что Варшава сама запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит ограничения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить