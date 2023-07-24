Зеленский назвал «неевропейским» запрет на импорт украинской сельхозпродукции в ЕС
- AP
«Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать рациональнее, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.
Ранее Зеленский попросил генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по поводу ситуации вокруг зернового коридора.
Польский премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что Варшава сама запретит ввоз зерна с Украины, если Еврокомиссия не продлит ограничения.