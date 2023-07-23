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Старовойт: электроснабжение нарушено в двух посёлках Курской области после обстрела ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в двух посёлках региона после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение.
Старовойт: электроснабжение нарушено в двух посёлках Курской области после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Как он отметил в Telegram, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов региона.

«Посёлок Тёткино Глушковского района обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксировано 16 прилётов», — написал Старовойт.

По его словам, обстрелы привели к тому, что повреждения получили крыши двух домов.

«Также сегодня обстрелян посёлок Краснооктябрьский. Пострадавших нет. Из-за повреждения линии электропередачи посёлок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Весёлого», — указал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что, как только обстановка станет безопасной, аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сёла Павловичи и Полевые Новосёлки остались без света после обстрела со стороны украинцев.

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