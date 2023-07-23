Богомаз: два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сёла Павловичи и Полевые Новосёлки остались без света после обстрела со стороны украинцев.

Об этом он написал в своём Telegram.

«ВСУ совершили обстрел посёлка Полевые Новосёлки Суземского района. Пострадавших нет», — указал губернатор.

По словам Богомаза, в результате украинской атаки повреждение получило одно жилое домовладение и было нарушено электроснабжение.

«В настоящее время электричество отсутствует в сёлах Павловичи и Полевые Новосёлки», — уточнил он.

Глава региона добавил, что оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ обстреляли Горловку.