Богомаз: два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«ВСУ совершили обстрел посёлка Полевые Новосёлки Суземского района. Пострадавших нет», — указал губернатор.
По словам Богомаза, в результате украинской атаки повреждение получило одно жилое домовладение и было нарушено электроснабжение.
«В настоящее время электричество отсутствует в сёлах Павловичи и Полевые Новосёлки», — уточнил он.
Глава региона добавил, что оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ обстреляли Горловку.