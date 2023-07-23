В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ обстреляли Горловку.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:50 — н. п. Нелеповка — н. п. Горловка (Никитовский район), выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

В 16:05 ВСУ выпустили по Горловке ещё три снаряда калибра 152 мм.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВС Украины выпустили 28 снарядов по Донецкой Народной Республике.