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СЦКК: ВС Украины выпустили ещё 28 снарядов по Донецку, Старомихайловке и Горловке

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ВС Украины выпустили ещё 28 снарядов по Донецкой Народной Республике.
СЦКК: ВС Украины выпустили ещё 28 снарядов по Донецку, Старомихайловке и Горловке
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:55 — населённый пункт Желанное Первое — город Донецк (Петровский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — сказано в сообщении ведомства.

Далее ВСУ продолжили обстрел республики: с 11:45 до 12:50 по Донецку, Старомихайловке и Горловке было выпущено 25 снарядов калибра 155 и 122 мм.

Ранее начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга заявила, что боевики ВСУ в нарушение норм международного права целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения.

22 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла из-за обстрела Кировского района со стороны ВС Украины.

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