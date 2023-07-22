Кулемзин: мирная жительница погибла при обстреле Кировского района Донецка

Мирная жительница погибла из-за обстрела Кировского района Донецка со стороны ВС Украины. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.

Кроме того, ВС Украины обстреляли Костогрызово и другие населённые пункты Херсонской области.