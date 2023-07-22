Кулемзин: мирная жительница погибла при обстреле Кировского района Донецка
- РИА Новости
«В результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.
Кроме того, ВС Украины обстреляли Костогрызово и другие населённые пункты Херсонской области.