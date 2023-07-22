ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
- РИА Новости
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:25 — населённый пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм; 11:25 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Уточняется, что позднее ВСУ выпустили ещё четыре снаряда по Петровскому району и три снаряда по Киевскому району города.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Журавлёвка в регионе кассетными боеприпасами.