ВСУ выпустили 36 снарядов по Костогрызову и другим населённым пунктам Херсонщины

ВС Украины ночью обстреляли Костогрызово и другие населённые пункты Херсонской области.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Он рассказал, что киевский режим ночью обстреливал гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Голая Пристань, Песчановка, Корсунка, Кардашинка и Костогрызово, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказал он.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили ещё 12 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Макеевке.