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СЦКК: ВС Украины выпустили ещё 12 натовских снарядов по Донецку и Макеевке

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ВСУ выпустили ещё 12 снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Макеевке.
СЦКК: ВС Украины выпустили ещё 12 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:45 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм... 07:00 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — отметили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Донецку (Киевский район) и три снаряда по Макеевке.

Ранее Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района.

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