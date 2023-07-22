СЦКК: ВС Украины выпустили ещё 12 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
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Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:45 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм... 07:00 — населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — отметили в ведомстве.
Кроме того, ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Донецку (Киевский район) и три снаряда по Макеевке.
Ранее Вооружённые силы Украины выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района.