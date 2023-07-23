Командующий группировкой «Центр»: украинские военные видят минусы подготовки НАТО
- AP
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Соловьёв LIVE», кадры из которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».
Мордвичев сослался на информацию украинских военнопленных, которых в Германии обучали представители стран Балтии. По их словам, ВСУ обучали тактической медицине и штурмам здания.
«А такого определённого там целевого подхода к подготовке бойца, всестороннего штурмовика — нет», — цитирует его РИА Новости.
Командующий добавил, что те военнослужащие ВСУ, которые прошли «советскую школу», видят разницу в военной подготовке НАТО и СССР.
Ранее стало известно, что ВМС Великобритании осуществляют программу подготовки военнослужащих ВСУ в Шотландии, обучая их навыкам разминирования.