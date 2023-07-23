Командующий группировкой «Центр»: украинские военные видят минусы подготовки НАТО

Командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины видят минусы подготовки НАТО в сравнении с «советской школой».

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Соловьёв LIVE», кадры из которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1» и на платформе «Смотрим».

Мордвичев сослался на информацию украинских военнопленных, которых в Германии обучали представители стран Балтии. По их словам, ВСУ обучали тактической медицине и штурмам здания.

«А такого определённого там целевого подхода к подготовке бойца, всестороннего штурмовика — нет», — цитирует его РИА Новости.

Командующий добавил, что те военнослужащие ВСУ, которые прошли «советскую школу», видят разницу в военной подготовке НАТО и СССР.

Ранее стало известно, что ВМС Великобритании осуществляют программу подготовки военнослужащих ВСУ в Шотландии, обучая их навыкам разминирования.