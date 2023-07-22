ВМС Великобритании обучают военнослужащих ВСУ навыкам разминирования

ВМС Великобритании осуществляют программу подготовки военнослужащих ВСУ в Шотландии, обучая их навыкам разминирования.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на британское оборонное ведомство.

«Отрабатывалась очистка водных маршрутов от морских мин, разминирование портов, причалов и другой инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ обучали работе с подводными роботами.

Отмечается, что в обучении украинских военных также принимают участие эксперты из Бельгии, Грузии, США и Франции.

Ранее сообщалось, что британские военные изучат в лаборатории российские танки, подбитые в зоне СВО.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставляемые Украине британские ракеты убивают детей, которых Лондон «защищает».