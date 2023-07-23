Рогов: собор в Одессе поражён украинской ракетой ПВО
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, поступает достоверная информация от источников и жителей одесского региона, что Спасо-Преображенский собор был поражён из-за нештатно сработавшей ракеты ПВО Украины.
Киев, осознавая свою причастность к преступлению, стремится переложить вину на российскую сторону, добавил Рогов.
Он отметил, что одна из ракет системы ПВО Украины упала в Одессе на многоквартирный дом.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины.
В ведомстве отметили, что украинские военные намеренно располагают их в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в Одессе.