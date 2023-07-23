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Запорожский военком ВСУ оформил фиктивную инвалидность, чтобы не попасть на фронт

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Военком Мелитопольского района Запорожской области, базирующийся в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, подполковник Александр Лушников оформил себе фиктивную инвалидность, чтобы не попасть на фронт.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что Лушников подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы в связи с болезнью коленных суставов.

«До настоящего момента документы в подразделение кадров не предоставлены», — говорится в сообщении.

По данным агентства, такими действиями Лушников хочет «максимально долго продержаться в должности» для продолжения коррупционной деятельности.

Ранее на Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на коррупцию.

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