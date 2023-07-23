Запорожский военком ВСУ оформил фиктивную инвалидность, чтобы не попасть на фронт
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Лушников подготовил комплект фиктивных документов об инвалидности второй группы в связи с болезнью коленных суставов.
«До настоящего момента документы в подразделение кадров не предоставлены», — говорится в сообщении.
По данным агентства, такими действиями Лушников хочет «максимально долго продержаться в должности» для продолжения коррупционной деятельности.
Ранее на Украине анонсировали проверку руководящего состава военкоматов на коррупцию.