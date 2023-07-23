ВСУ за сутки 56 раз обстреливали ДНР
Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Михайловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке и Луганском.
В результате обстрелов погибла женщина в Кировском районе Донецка. Также получили ранения трое гражданских лиц.
Также сообщается о повреждении девяти жилых домостроений.
Ранее украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку.
Также сообщалось, что мирная жительница погибла при обстреле Кировского района Донецка.