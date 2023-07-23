Узнать больше

ВСУ за сутки 56 раз обстреливали ДНР

Короткая ссылка
ВСУ за прошедшие сутки 56 раз обстреляли населённые пункты Донецкой Народной Республики.

Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы шести населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Михайловке, Ясиноватском районе, Донецке, Макеевке и Луганском.

В результате обстрелов погибла женщина в Кировском районе Донецка. Также получили ранения трое гражданских лиц.

Также сообщается о повреждении девяти жилых домостроений.

Ранее украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку.

Также сообщалось, что мирная жительница погибла при обстреле Кировского района Донецка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить