ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм, населённый пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибра 155 мм.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили наступление ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожской области.