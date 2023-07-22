Рогов заявил об отбитии наступления ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные отбили наступление ВСУ на Ореховском участке фронта в Запорожской области.

«Сводки с Запорожского фронта, Ореховское направление. За сутки на данном направлении противник предпринял четыре попытки наступления. Все они были отбиты», — написал он в Telegram.

Рогов также уточнил, что в результате первой попытки потери ВСУ составили свыше двух десятков боевиков, а также не менее четырёх единиц бронетехники, «среди которых один танк и три БТР М-113».

«Ещё один танк ушёл «подранком» — повреждённым, но на ходу», — добавил он.

Ранее Рогов заявлял, что российские военнослужащие отражают очередное наступление украинских военных на Ореховском участке фронта в Запорожской области.