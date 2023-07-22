Узнать больше

Рогов: ВС России отражают очередное наступление ВСУ в Запорожской области

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие отражают очередное наступление украинских военных на Ореховском участке фронта в Запорожской области.
Рогов: ВС России отражают очередное наступление ВСУ в Запорожской области
  • РИА Новости

«На Ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня ровно в 04:00 после массированной артподготовки восточнее Работина враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и Bradley», — написал он в своём Telegram.

По его словам, украинские боевики пытаются прорваться к российским позициям и занять окопы на первой линии обороны. 

«Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжёлые ожесточенные бои», — добавил он.

Ранее в МО России заявили об отражении девяти атак ВСУ на Донецком направлении.

Кроме того, ВС России уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить