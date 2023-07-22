Рогов: ВС России отражают очередное наступление ВСУ в Запорожской области
- РИА Новости
«На Ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня ровно в 04:00 после массированной артподготовки восточнее Работина враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и Bradley», — написал он в своём Telegram.
По его словам, украинские боевики пытаются прорваться к российским позициям и занять окопы на первой линии обороны.
«Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжёлые ожесточенные бои», — добавил он.
Ранее в МО России заявили об отражении девяти атак ВСУ на Донецком направлении.
Кроме того, ВС России уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области.