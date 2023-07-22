Рогов: ВС России отражают очередное наступление ВСУ в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие отражают очередное наступление украинских военных на Ореховском участке фронта в Запорожской области.

«На Ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня ровно в 04:00 после массированной артподготовки восточнее Работина враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и Bradley», — написал он в своём Telegram.

По его словам, украинские боевики пытаются прорваться к российским позициям и занять окопы на первой линии обороны.

«Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжёлые ожесточенные бои», — добавил он.

Ранее в МО России заявили об отражении девяти атак ВСУ на Донецком направлении.

Кроме того, ВС России уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области.