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В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

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В Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за того, что компания слушала песню на русском языке.
В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
  • Gettyimages.ru

«В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошёл с компанией, которая слушала песню «На теплоходе музыка играет» на улице», — сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке.

4 июля сообщалось, что в киевском магазине произошла перепалка из-за фразы «Киев — русскоязычный город»: за неё покупатель пригрозил охраннику Службой безопасности Украины.

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