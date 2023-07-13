Киевский горсовет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке

Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке.

Об этом заявили в городской администрации.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — передаёт сообщение РИА Новости.

Кроме того, запрет распространяется на продажу книг на русском языке, исполнение аудиовизуальных произведений, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории, а за русских людей, свою историю, религию и язык.

4 июля сообщалось, что в киевском магазине произошла перепалка из-за фразы «Киев — русскоязычный город»: за неё покупатель пригрозил охраннику Службой безопасности Украины.