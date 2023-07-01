Лавров: Россия воюет не за территории, а за русских людей, свою историю и язык

Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории, а за русских людей, свою историю, религию и язык.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Он отметил, что на Украине проживают минимум 20% этнических русских, а тех, кто говорит и думает на русском языке, — больше половины.

При этом, по словам Лаврова, на сегодняшний день русский язык «сокрушают» не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике.

«Кто-то может себе представить, что, скажем, Швейцария запретит французский или немецкий языки?.. Это невозможно даже вообразить», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что президент США Джо Байден не проявляет интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза на Украину книг из России и Белоруссии.