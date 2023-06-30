Лавров заявил, что Байден не проявляет интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины
«Не знаю, насколько президент США Джо Байден в этом (урегулировании конфликта. — RT) заинтересован. По крайней мере, он такого интереса не выказывает», — сказал он в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».
Лавров добавил, что Вашингтон ни разу не предложил искать мирное решение конфликта, а лишь выступал с критикой инициатив стран Глобального Юга.
Ранее Байден не стал отвечать на вопросы, почему не идёт на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.