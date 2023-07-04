Покупатель в киевском магазине пригрозил охраннику СБУ из-за русской речи
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на видеозапись, распространенную в Сети.
Отмечается, что охранник одного из магазинов назвал Киев русскоязычным городом.
«В ответ покупатель пригрозил ему Службой безопасности Украины, после чего спешно покинул помещение», — сообщает агентство.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете ввоза в страну и распространения российской и белорусской издательской продукции.
Также сообщалось, что украинцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах.