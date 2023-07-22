Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене можно охарактеризовать как «дипломатический скандал».

По его словам, решение Зеленского отправить в отставку посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, а также его оскорбительные комментарии британскому министру обороны Бену Уоллесу ставят под угрозу отношение Запада к нему.

«То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал», — цитирует Соскина РИА Новости.

По его мнению, президент Украины находится на грани психического срыва.

«Дальше известно, что может быть — крах. Он всё ближе и ближе», — добавил он.

Ранее украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение Пристайко вызвано склонностью Зеленского и его команды к «детской мести».