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Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом

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Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене можно охарактеризовать как «дипломатический скандал».
Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом
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По его словам, решение Зеленского отправить в отставку посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, а также его оскорбительные комментарии британскому министру обороны Бену Уоллесу ставят под угрозу отношение Запада к нему.

«То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал», — цитирует Соскина РИА Новости.

По его мнению, президент Украины находится на грани психического срыва.

«Дальше известно, что может быть — крах. Он всё ближе и ближе», — добавил он.

Ранее украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение Пристайко вызвано склонностью Зеленского и его команды к «детской мести».

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