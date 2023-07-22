Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского может разрушить отношения Украины с Западом
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По его словам, решение Зеленского отправить в отставку посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, а также его оскорбительные комментарии британскому министру обороны Бену Уоллесу ставят под угрозу отношение Запада к нему.
«То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал», — цитирует Соскина РИА Новости.
По его мнению, президент Украины находится на грани психического срыва.
«Дальше известно, что может быть — крах. Он всё ближе и ближе», — добавил он.
Ранее украинский журналист и блогер Виктор Коваленко заявил, что увольнение Пристайко вызвано склонностью Зеленского и его команды к «детской мести».