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РИА Новости: один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе

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На Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ использовали последние Bayraktar, которые базировались в Очакове. 

По информации агентства, данный беспилотник фиксировал перемещение личного состава и мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских войск.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ в Одессе.

Также Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении.

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