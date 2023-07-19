РИА Новости: один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе

На Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ использовали последние Bayraktar, которые базировались в Очакове.

По информации агентства, данный беспилотник фиксировал перемещение личного состава и мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских войск.

Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ в Одессе.

Также Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении.