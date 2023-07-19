РИА Новости: один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что на этом направлении ВСУ использовали последние Bayraktar, которые базировались в Очакове.
По информации агентства, данный беспилотник фиксировал перемещение личного состава и мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских войск.
Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВСУ в Одессе.
Также Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении.