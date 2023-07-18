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Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении

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Министерство обороны России заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении.
Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности», — отметили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что общее продвижение группировки «Запад» на Купянском направлении составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.

Ранее Минобороны сообщало, что в районе украинского Николаева ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие Вооружённые силы Украины горючим, все спланированные к удару цели поражены.

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