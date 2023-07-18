Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении

Министерство обороны России заявило об успешном наступлении российских войск на Купянском направлении.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности», — отметили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что общее продвижение группировки «Запад» на Купянском направлении составило до 2 км по фронту и до 1,5 км в глубину.

Ранее Минобороны сообщало, что в районе украинского Николаева ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие Вооружённые силы Украины горючим, все спланированные к удару цели поражены.