Минобороны России: в районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ
В районе украинского Николаева ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие Вооружённые силы Украины горючим, все спланированные к удару цели поражены.
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Николаеве.
Также взрывы были слышны в Одессе.
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