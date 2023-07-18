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Минобороны России: в районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ

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В районе украинского Николаева ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие Вооружённые силы Украины горючим, все спланированные к удару цели поражены.
Минобороны России: в районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Николаеве.

Также взрывы были слышны в Одессе.

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