Минобороны России: в районе Николаева уничтожены объекты топливной инфраструктуры ВСУ

В районе украинского Николаева ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры, обеспечивающие Вооружённые силы Украины горючим, все спланированные к удару цели поражены.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в Николаеве.

Также взрывы были слышны в Одессе.