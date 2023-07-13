СБУ предъявила новые обвинения митрополиту УПЦ Павлу

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу новые обвинения, согласно которым ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«СБУ разоблачила митрополита УПЦ Павла на новых фактах подрывной деятельности против Украины», — говорится в заявлении службы.

Как отмечает РИА Новости, по двум статьям УК Украины священнослужителю грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

30 июня суд продлил арест митрополиту Павлу на два месяца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киев издевается и глумится над православием.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.