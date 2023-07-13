Зеленский после слов британского министра обороны записал видео, сказав «спасибо» 47 раз
- AP
Данное видеообращение он опубликовал в своём Telegram-канале.
«Благодарю президента Байдена и всю Америку... Спасибо Литве за организацию саммита... Спасибо Нидерландам... Дании... Франции и господину президенту Макрону», — перечислил Зеленский.
Ранее Бен Уоллес заявил, что киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада.
Президент Украины в ответ предложил написать ему и рассказать, как Киеву благодарить Запад.
На видео, которое опубликовали украинские СМИ, Зеленский обращается к министру обороны Украины Алексею Резникову и просит его поблагодарить Уоллеса. Резников после этого произносит слова благодарности.