Зеленский после слов британского министра обороны записал видео, сказав «спасибо» 47 раз

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на просьбу министра обороны Великобритании Бена Уоллеса быть более благодарным записал видео, в котором сказал «спасибо» 47 раз.

Данное видеообращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Благодарю президента Байдена и всю Америку... Спасибо Литве за организацию саммита... Спасибо Нидерландам... Дании... Франции и господину президенту Макрону», — перечислил Зеленский.

Ранее Бен Уоллес заявил, что киевским властям следует быть более благодарными за военные поставки стран Запада.

Президент Украины в ответ предложил написать ему и рассказать, как Киеву благодарить Запад.

На видео, которое опубликовали украинские СМИ, Зеленский обращается к министру обороны Украины Алексею Резникову и просит его поблагодарить Уоллеса. Резников после этого произносит слова благодарности.