Военная хроника: поставка кассетных боеприпасов ВСУ говорит о возможности приостановки наступления

Военная хроника пишет, что поспешное решение США о поставке кассетных боеприпасов Киеву косвенно говорит о том, что наступление украинской армии вскоре может быть временно прекращено или поставлено на паузу.

Отмечается, что это может произойти из-за больших потерь ВСУ, а также из-за истощения боеприпасов к ракетной и ствольной артиллерии, без которых наступательные действия невозможны.

Кроме того, спешка с поставкой таких боеприпасов может свидетельствовать о том, что, скорее всего, запас осколочно-фугасных снарядов к зарубежным орудиям калибра 155 мм в ВСУ заканчивается, говорится в материале.

«Трудно спрогнозировать, когда дефицит достигнет пика, но, если исходить из заявлений советника президента США по нацбезопасности Салливана, сложности с поставками 155-мм снарядов возникнут к концу лета / началу осени», — пишет Военная хроника.

Также отмечается, что командованию ВСУ необходимо учитывать, что ВС России также могут применять кассетные боеприпасы. В сообщении говорится, что у российской армии есть «куда больше таких вооружений».

«Массовое применение таких боеприпасов позволит уничтожать украинские войска на большой площади и в значительно больших количествах, чем сейчас», —говорится в разборе.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Министр обороны России Сергей Шойгу после этого отметил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.