Украинские войска за сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 362 снаряда.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Зайцево, Гольмовском, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Заветном Желании.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица.

Также сообщается о повреждении 21 жилого домостроения и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в посёлке под Горловкой при ударе со стороны ВСУ был ранен мирный житель.

Также сообщалось, что ВСУ при ударе по Донецку применили американскую ракету AGM-88 HARM.