Украинские войска за сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.
Речь идёт о Горловке, Зайцево, Гольмовском, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Заветном Желании.
Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица.
Также сообщается о повреждении 21 жилого домостроения и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в посёлке под Горловкой при ударе со стороны ВСУ был ранен мирный житель.
Также сообщалось, что ВСУ при ударе по Донецку применили американскую ракету AGM-88 HARM.