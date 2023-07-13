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Украинские войска за сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР

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Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 362 снаряда.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Зайцево, Гольмовском, Ясиноватой, Донецке, Макеевке, Старомихайловке, Заветном Желании.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица.

Также сообщается о повреждении 21 жилого домостроения и четырёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в посёлке под Горловкой при ударе со стороны ВСУ был ранен мирный житель.

Также сообщалось, что ВСУ при ударе по Донецку применили американскую ракету AGM-88 HARM.

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