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Мирный житель ранен в посёлке под Горловкой при ударе со стороны ВСУ

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Мужчина получил ранение в посёлке городского типа Гольмовский в пригороде Горловки (ДНР) из-за обстрела со стороны ВС Украины.
Мирный житель ранен в посёлке под Горловкой при ударе со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом написал в Telegram глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Вследствие обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин», — сообщил он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские военные при ударе по Донецку применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, её сбили средства ПВО России.

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