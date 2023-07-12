Мирный житель ранен в посёлке под Горловкой при ударе со стороны ВСУ
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Об этом написал в Telegram глава администрации Горловки Иван Приходько.
«Вследствие обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин», — сообщил он.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские военные при ударе по Донецку применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, её сбили средства ПВО России.