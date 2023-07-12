Мирный житель ранен в посёлке под Горловкой при ударе со стороны ВСУ

Мужчина получил ранение в посёлке городского типа Гольмовский в пригороде Горловки (ДНР) из-за обстрела со стороны ВС Украины.

Об этом написал в Telegram глава администрации Горловки Иван Приходько.

«Вследствие обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранен мирный горловчанин», — сообщил он.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские военные при ударе по Донецку применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, её сбили средства ПВО России.