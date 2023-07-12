Узнать больше

СЦКК: ВСУ при ударе по Донецку применили американскую ракету AGM-88 HARM

Короткая ссылка
Украинские военные при ударе по Донецку применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, её сбили средства ПВО России.
СЦКК: ВСУ при ударе по Донецку применили американскую ракету AGM-88 HARM
  • РИА Новости
  • © Таисия Воронцова

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, которую сбили силы ПВО», — сообщает ведомство в Telegram.

Зафиксированы разрушения двух частных домов.

Жертв нет.

Ранее мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин заявил, что школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны ВС Украины, снаряды попали в детскую площадку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить