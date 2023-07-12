СЦКК: ВСУ при ударе по Донецку применили американскую ракету AGM-88 HARM

Украинские военные при ударе по Донецку применили американскую противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, её сбили средства ПВО России.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, которую сбили силы ПВО», — сообщает ведомство в Telegram.

Зафиксированы разрушения двух частных домов.

Жертв нет.

Ранее мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин заявил, что школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны ВС Украины, снаряды попали в детскую площадку.