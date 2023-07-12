СЦКК: ВСУ при ударе по Донецку применили американскую ракету AGM-88 HARM
- РИА Новости
- © Таисия Воронцова
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, которую сбили силы ПВО», — сообщает ведомство в Telegram.
Зафиксированы разрушения двух частных домов.
Жертв нет.
Ранее мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин заявил, что школа в Кировском районе Донецка оказалась под обстрелом со стороны ВС Украины, снаряды попали в детскую площадку.