Российские штурмовики продолжили разведку в районе Антоновского моста

Российские штурмовые группы на Херсонском направлении продолжили разведывательно-поисковые действия на островах под Антоновским мостом.

«На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста», — сообщили в Минобороны России.

На прошлой неделе ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, две гаубицы и несколько орудий при попытке пересечь Днепр.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС России контролируют ситуацию в районе Антоновского моста в Херсонской области.