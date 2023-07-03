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Сальдо: ВСУ потеряли более 30 военных и две гаубицы при попытке пересечь Днепр

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ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, две гаубицы и несколько орудий при попытке пересечь Днепр.
Сальдо: ВСУ потеряли более 30 военных и две гаубицы при попытке пересечь Днепр
  • РИА Новости

Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Данные есть по потерям противника... более 30 военнослужащих, две гаубицы американские, несколько орудий и самоходных орудий», — рассказал он.

Сальдо отметил, что ВСУ также потеряли большое количество лодок.

Ранее Сальдо сообщил, что ВС России контролируют ситуацию в районе Антоновского моста в Херсонской области.

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