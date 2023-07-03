Сальдо: ВСУ предпринимают безуспешные попытки пересечь Днепр у Антоновского моста
- РИА Новости
Как передаёт его слова ТАСС, ВСУ с правого берега пытаются дистанционно минировать подходы к позициям ВС России на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках.
«Наши бойцы, несмотря на артиллерийский огонь врага, своевременно проводят разминирование, плавсредства отправляются на дно артиллерией», — сообщил Сальдо.
По его словам, ночью, 3 июля, российские артиллеристы потопили лодку вместе с личным составом противника.
Ранее в Минобороны России сообщили, что находившиеся в районе Антоновского моста украинские войска были окончательно уничтожены.
Отмечается, что в течение суток были уничтожены до 20 бойцов ВСУ, два автомобиля и две гаубицы M777.