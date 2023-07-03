Сальдо: ВСУ предпринимают безуспешные попытки пересечь Днепр у Антоновского моста

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС России контролируют ситуацию в районе Антоновского моста в Херсонской области.

Как передаёт его слова ТАСС, ВСУ с правого берега пытаются дистанционно минировать подходы к позициям ВС России на левом берегу и переправлять мелкие группы на одиночных лодках.

«Наши бойцы, несмотря на артиллерийский огонь врага, своевременно проводят разминирование, плавсредства отправляются на дно артиллерией», — сообщил Сальдо.

По его словам, ночью, 3 июля, российские артиллеристы потопили лодку вместе с личным составом противника.

Ранее в Минобороны России сообщили, что находившиеся в районе Антоновского моста украинские войска были окончательно уничтожены.

Отмечается, что в течение суток были уничтожены до 20 бойцов ВСУ, два автомобиля и две гаубицы M777.