Зеленский заявил, что гарантии безопасности не должны заменять Украине членство в НАТО

Гарантии безопасности от западных стран не должны заменить Украине членство в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я ещё раз это подчёркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский также заявил, что доволен результатами саммита НАТО.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.