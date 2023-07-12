Зеленский заявил, что гарантии безопасности не должны заменять Украине членство в НАТО
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«Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я ещё раз это подчёркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО», — цитирует его РИА Новости.
Зеленский также заявил, что доволен результатами саммита НАТО.
Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.