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Зеленский заявил, что гарантии безопасности не должны заменять Украине членство в НАТО

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Гарантии безопасности от западных стран не должны заменить Украине членство в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что гарантии безопасности не должны заменять Украине членство в НАТО
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

«Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, я ещё раз это подчёркиваю, а именно гарантии безопасности на пути в НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Зеленский также заявил, что доволен результатами саммита НАТО.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в НАТО сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский пытается заставить союзников из стран НАТО переписать заявление альянса, которое ожидается по итогам саммита в Вильнюсе.

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