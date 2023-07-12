Директор СВР Нарышкин сообщил о телефонном разговоре с главой ЦРУ Бёрнсом о судьбе Украины

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о часовой телефонной беседе с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом в конце июня, в ходе которой стороны «думали и рассуждали, что делать с Украиной».

«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня», — сказал Нарышкин ТАСС.

По его мнению, эта тема была в большей степени предлогом для Бёрнса.

«Потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — продолжил он.

По словам директора СВР, беседа длилась «около часа».

В марте Уильям Бёрнс утверждал, что последующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины.

В середине ноября 2022 года сообщалось, что Бёрнс встречался с Нарышкиным по вопросам ядерных рисков. В январе 2023 года глава СВР заявил, что его новая встреча с американским коллегой возможна.