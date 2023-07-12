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NYT: моральный дух ВСУ упал из-за смертей и ранений сослуживцев

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Моральный дух украинской армии упал по причине гибели и ранений военнослужащих, пишет обозреватель The New York Times Эндрю Крамер, поговоривший с сержантом ВСУ.

Украинский военный рассказал, что новобранцев деморализуют гибель и ранения сослуживцев.

«Их моральный дух быстро падает», — заявил сержант.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут вести боевые действия предстоящей зимой из-за больших потерь и недостатка боеприпасов.

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