Моральный дух украинской армии упал по причине гибели и ранений военнослужащих, пишет обозреватель The New York Times Эндрю Крамер, поговоривший с сержантом ВСУ.

Украинский военный рассказал, что новобранцев деморализуют гибель и ранения сослуживцев.

«Их моральный дух быстро падает», — заявил сержант.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут вести боевые действия предстоящей зимой из-за больших потерь и недостатка боеприпасов.