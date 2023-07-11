Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Украина находится на грани капитуляции

Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner выразил мнение, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время.

«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции», — сказал он.

По словам Макговерна, через две недели это станет очевидным для всех.

Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, чтобы избежать более серьёзных последствий для страны, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут вести боевые действия предстоящей зимой из-за больших потерь и недостатка боеприпасов.