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Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Украина находится на грани капитуляции

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Экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner выразил мнение, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время.
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: Украина находится на грани капитуляции
  • © AP Photo / Ben Birchall

«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции», — сказал он.

По словам Макговерна, через две недели это станет очевидным для всех.

Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, чтобы избежать более серьёзных последствий для страны, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут вести боевые действия предстоящей зимой из-за больших потерь и недостатка боеприпасов.

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