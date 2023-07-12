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Министр экономики Армении прогнозирует рост товарооборота с Россией до 60% по итогам года

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Рост товарооборота между Арменией и Россией может составить 60% в конце текущего года, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

Он отметил, что в 2022 году торговый оборот в Россией составил более $5 млрд. 

«Сейчас мы идём на уровне двукратного роста. Я думаю, в конце года мы достигнем 50-60-процентного роста», — приводит ТАСС слова Керобяна на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что товарный оборот между Грузией и Российской Федерацией в январе — мае текущего года вырос на 38,4% в годовом выражении, он превысил $1 млрд.

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