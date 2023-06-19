Товарооборот Грузии и России вырос на 38,4% в годовом выражении с начала года

Товарный оборот между Грузией и Российской Федерацией в январе — мае текущего года вырос на 38,4% в годовом выражении, он превысил $1 млрд.

Данные Национальной службы статистики показали, что Россия вошла в десятку крупнейших стран — торговых партнёров Грузии в январе — мае 2023 года.

Первое место заняла Турция, встречный торговый оборот с которой составил более $1,1 млрд, увеличившись на 16% по сравнению с прошлым годом.

Россия заняла второе место, обогнав Китай, Азербайджан, США, Армению, Германию, Казахстан и другие страны.

Самыми популярными продуктами для экспорта в Россию указываются минеральные воды, натуральные виноградные вина. Для импорта из России — нефть, другие нефтепродукты, пшеничная мука, природный газ, стеклянная тара и уголь.

В целом, внешнеторговый оборот Грузии за пять месяцев текущего года составил более $8,3 млрд, увеличившись в годовом выражении на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Экспорт составил более $2,5 млрд, увеличившись на 18,6%, а импорт — около $5,9 млрд, увеличившись на 19,1%.

Ранее пресс-служба узбекистанского Министерства энергетики сообщила, что Узбекистан заключил контракт с «Газпромом» на закупку природного газа на два года.