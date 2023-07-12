РИА Новости: наводнение принесло в Алёшки много мин с минных полей ВСУ

Произошедшее после ЧП на Каховской ГЭС наводнение принесло в город Алёшки Херсонской области много мин с минных полей подконтрольного армии Украины правого берега, рассказал российский сапёр с позывным Цент.

«С других берегов, из других посёлков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача — всё найти и обезвредить», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, в застройке района «Посёлок» мины находятся везде, их обнаружение затруднено из-за толстого слоя ила.

Он отметил, что в городе осталось немного жителей.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за ЧП на Каховской ГЭС.