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РИА Новости: наводнение принесло в Алёшки много мин с минных полей ВСУ

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Произошедшее после ЧП на Каховской ГЭС наводнение принесло в город Алёшки Херсонской области много мин с минных полей подконтрольного армии Украины правого берега, рассказал российский сапёр с позывным Цент.

«С других берегов, из других посёлков намыло очень много всего. Соответственно, сейчас наша задача — всё найти и обезвредить», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, в застройке района «Посёлок» мины находятся везде, их обнаружение затруднено из-за толстого слоя ила.

Он отметил, что в городе осталось немного жителей.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за ЧП на Каховской ГЭС.

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