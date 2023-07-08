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Константинов: Крым скорректирует стратегию обеспечения водой

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Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за ЧП на Каховской ГЭС.
Константинов: Крым скорректирует стратегию обеспечения водой
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, уровень воды в канале снижается.

Ранее в экстренных службах сообщили, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55.

Почти 14,9 тыс. жилых домов и 148 социально значимых объектов освободились от воды после разрушения Каховской ГЭС.

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