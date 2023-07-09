Более 40 подстанций ввели в работу в Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС
- РИА Новости
Об этом сообщает администрация региона.
«Сотрудники (топливно-энергетической. — RT) отрасли продолжают заниматься восстановлением подачи электроэнергии в зоне подтопления. Уже введена в работу 41 трансформаторная подстанция в Голой Пристани», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в населённом пункте Алёшки восстановлено электроснабжение вышек связи, артезианских скважин и городской больницы.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за ЧП на Каховской ГЭС.