Более 40 подстанций ввели в работу в Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС

Сотрудники ТЭК Херсонской области восстановили работу более 40 трансформаторных подстанций в населённом пункте Голая Пристань после ЧП на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает администрация региона.

«Сотрудники (топливно-энергетической. — RT) отрасли продолжают заниматься восстановлением подачи электроэнергии в зоне подтопления. Уже введена в работу 41 трансформаторная подстанция в Голой Пристани», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в населённом пункте Алёшки восстановлено электроснабжение вышек связи, артезианских скважин и городской больницы.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за ЧП на Каховской ГЭС.