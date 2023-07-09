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Более 40 подстанций ввели в работу в Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС

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Сотрудники ТЭК Херсонской области восстановили работу более 40 трансформаторных подстанций в населённом пункте Голая Пристань после ЧП на Каховской ГЭС.
Более 40 подстанций ввели в работу в Херсонской области после ЧС на Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает администрация региона.

«Сотрудники (топливно-энергетической. — RT) отрасли продолжают заниматься восстановлением подачи электроэнергии в зоне подтопления. Уже введена в работу 41 трансформаторная подстанция в Голой Пристани», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в населённом пункте Алёшки восстановлено электроснабжение вышек связи, артезианских скважин и городской больницы.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым скорректирует стратегию обеспечения водой из-за ЧП на Каховской ГЭС.

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