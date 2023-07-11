Узнать больше

Глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Киеву

Короткая ссылка
Глава Минобороны Германии Борис Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе подтвердил, что ФРГ не будет поставлять Украине крылатые ракеты.
Глава Минобороны ФРГ подтвердил, что Берлин не будет поставлять крылатые ракеты Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Если это делают отдельные партнёры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию», — подчеркнул он.

Писториус добавил, что не видит места для критики в адрес Берлина, который на данный момент является вторым по поставкам вооружений союзником Киева после Вашингтона.

По его словам, противовоздушная оборона Украины была бы немыслима без Германии.

Российское посольство во Франции сообщило, что Париж должен осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Киеву ракеты дальнего действия SCALP.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить