Глава Минобороны Германии Борис Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе подтвердил, что ФРГ не будет поставлять Украине крылатые ракеты.

Об этом пишет ТАСС.

«Если это делают отдельные партнёры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию», — подчеркнул он.

Писториус добавил, что не видит места для критики в адрес Берлина, который на данный момент является вторым по поставкам вооружений союзником Киева после Вашингтона.

По его словам, противовоздушная оборона Украины была бы немыслима без Германии.

Российское посольство во Франции сообщило, что Париж должен осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Киеву ракеты дальнего действия SCALP.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения.