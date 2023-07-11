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Посольство: Париж должен осознавать степень ответственности за передачу Киеву ракет SCALP

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Париж должен осознавать степень ответственности в связи с решением поставить Киеву ракеты дальнего действия SCALP.
Посольство: Париж должен осознавать степень ответственности за передачу Киеву ракет SCALP
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает российское посольство в Париже в Telegram.

В заявлении сказано, что Киев использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, из-за чего гибнут мирные люди, в том числе женщины и дети.

«Французская сторона должна осознавать степень ответственности, которую она берёт на себя в связи с принятым решением», — подчеркнули в ведомстве.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Франция намерена поставить Вооружённым силам Украины в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения.

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