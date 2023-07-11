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Шойгу: зарубежные разведки указывают на эффективность российских оборонительных линий

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что работа Минобороны привлекает внимание западных разведывательных служб, они особо выделяют высокую эффективность российских оборонительных линий и действий штурмовой авиации.
Шойгу: зарубежные разведки указывают на эффективность российских оборонительных линий
  • РИА Новости

Об этом Шойгу сказал на встрече с журналистами.

«Мы знаем, что результаты нашей боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО», — сказал он.

Западные страны отмечают высокую эффективность установленных ВС России минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника, а также особо выделяют высочайшую стойкость военнослужащих России и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки, рассказал министр.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что украинские военные не смогут вести боевые действия предстоящей зимой из-за больших потерь и недостатка боеприпасов.

Также стало известно, что войска Украины не ведут наступательных действий на Авдеевском направлении, избегая прямого огневого контакта с ВС России.

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