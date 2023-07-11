Военкор RT опубликовал видео перепаханных артиллерией ВСУ позиций ВС России

Военкор RT Андрей Филатов опубликовал видео, снятое в мае 2023 года, на котором зафиксированы перепаханные вражеской артиллерией позиции ВС России.

Как отметил военкор, публиковать видео раньше не позволяла оперативная ситуация на фронте.

Изначально на его кадрах была зафиксирована позиция «Морячок» 9-й бригады 1-го армейского корпуса ВС России. В 2022 году тут шли жёсткие бои, потому что Красногоровка была стратегически важным пунктом Донецкого направления.

«Здесь мы, получается, в полукольце держали оборону. Это та точка, откуда мы выясняли, есть ли противник. Пулемётом прошмальнули... Потом как по нам прилетело», — рассказывает Филатов.

Отмечается, что от лесопосадки на подступах к Красногоровке (ДНР) почти ничего не осталось: всё перепахано артиллерией, вместо зелёных деревьев — голые палки.

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