Военкор RT опубликовал видео перепаханных артиллерией ВСУ позиций ВС России
Как отметил военкор, публиковать видео раньше не позволяла оперативная ситуация на фронте.
Изначально на его кадрах была зафиксирована позиция «Морячок» 9-й бригады 1-го армейского корпуса ВС России. В 2022 году тут шли жёсткие бои, потому что Красногоровка была стратегически важным пунктом Донецкого направления.
«Здесь мы, получается, в полукольце держали оборону. Это та точка, откуда мы выясняли, есть ли противник. Пулемётом прошмальнули... Потом как по нам прилетело», — рассказывает Филатов.
Отмечается, что от лесопосадки на подступах к Красногоровке (ДНР) почти ничего не осталось: всё перепахано артиллерией, вместо зелёных деревьев — голые палки.
Ранее российский боец с позывным Карлссон рассказал военкору RT Владу Андрице о прячущихся в мусоре и норах солдатах ВСУ.