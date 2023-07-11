Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

«В районах населённых пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь отмечено увеличение живой силы и огневых средств противника», — заявил Марочко.

По его словам, всю живую силу военную технику стягивают преимущественно из Константиновки. Отдельно Марочко добавил, что под Красным Лиманом замечено появление отрядов из Житомирской и Черниговской областей.

Ранее Марочко заявил о росте числа женщин в рядах ВСУ.