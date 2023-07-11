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Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман.
Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

«В районах населённых пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь отмечено увеличение живой силы и огневых средств противника», — заявил Марочко.

По его словам, всю живую силу военную технику стягивают преимущественно из Константиновки. Отдельно Марочко добавил, что под Красным Лиманом замечено появление отрядов из Житомирской и Черниговской областей.

Ранее Марочко заявил о росте числа женщин в рядах ВСУ.

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