Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о росте числа женщин в рядах ВСУ.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

«Исходя из аналитики данных разведорганов, за истёкший месяц в нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — сказал он.

Марочко уточнил, что украинских женщин становится больше как среди рядового состава, так и среди офицеров.

Ранее Марочко заявил о росте потерь ВСУ на участке Соледар — Артёмовск из-за действий командования.